Screening Covid/Epatite in piazza Lunga coda e posti già esauriti- Foto (Di sabato 17 ottobre 2020) Dopo le tappe a Roma, Napoli e Salerno fa tappa a Bergamo lo Screening congiunto Covid-19/Epatite C. Le prenotazioni per il test gratuito si effettuavano sul posto e pochi minuti dopo l’apertura si era già raggiunto il numero massimo di 200 persone. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 17 ottobre 2020) Dopo le tappe a Roma, Napoli e Salerno fa tappa a Bergamo locongiunto-19/C. Le prenotazioni per il test gratuito si effettuavano sul posto e pochi minuti dopo l’apertura si era già raggiunto il numero massimo di 200 persone.

juventusfc : Andrea Agnelli: «Il Covid 19 ci impone grandi responsabilità nella società: in Serie A 4000 persone sono sottoposte… - AmoBergamo : #Bergamo Epatite C e Covid: screening in piazza a Bergamo - AnsaLombardia : Salute: a Bergamo screening congiunto Covid-epatite C. Un laboratorio mobile sarà presente davanti al comune | #ANSA - news_bologna : Covid: da lunedì in E-R via a screening sierologico - OmbrettaPoletto : @QLexPipiens Comunque, il COVID ha fatto sparire TUTTE le altre malattie: fame, droga, morti da incidenti stradali… -