Ricordate l’ex gieffino Gennaro Lillio? Dopo la storia con la De Andrè sta con una donna bellissima (Di sabato 17 ottobre 2020) Dopo mesi di indiscrezioni e gossip finalmente è arrivata l’ufficialità della relazione tra Gennaro Lillio ed Ema Kovac. La coppia si è conosciuta durante la partecipazione di Pechino Express, l’adventure game di Rai 2 in cui Gennaro ha partecipato in coppia prima con il modello Luciano Punzo poi con l’attrice Vera Gemma, dal canto suo Ema Kovac ha partecipato insieme all’amica Dayane Mello. Nel programma di Costantino Della Gherardesca Gennaro era già noto per la sua partecipazione al Grande Fratello di Barbara D’Urso e per la sua storia molto tormentata con Francesca De Andrè. Ema Kovac era invece già nota al grande pubblico per aver vestito i panni di Madre Natura nella nota trasmissione Ciao Darwin. Foto: ... Leggi su virali.video (Di sabato 17 ottobre 2020)mesi di indiscrezioni e gossip finalmente è arrivata l’ufficialità della relazione traed Ema Kovac. La coppia si è conosciuta durante la partecipazione di Pechino Express, l’adventure game di Rai 2 in cuiha partecipato in coppia prima con il modello Luciano Punzo poi con l’attrice Vera Gemma, dal canto suo Ema Kovac ha partecipato insieme all’amica Dayane Mello. Nel programma di Costantino Della Gherardescaera già noto per la sua partecipazione al Grande Fratello di Barbara D’Urso e per la suamolto tormentata con Francesca De Andrè. Ema Kovac era invece già nota al grande pubblico per aver vestito i panni di Madre Natura nella nota trasmissione Ciao Darwin. Foto: ...

