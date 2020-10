Rhonda Fleming | morta l' attrice ' regina del Technicolor' Star degli anni ' 40 e ' 50 | aveva 97 anni

(Di sabato 17 ottobre 2020) L'statunitense, ricordata per il fisico da pinup e per i fiammeggianti capelli rossi che contribuirono a farle guadagnare il soprannome di 'Queen of', ladel ...

FrancoScarsell2 : Addio a Rhonda Fleming, attrice di Alfred Hitchock e Fritz Lang, soprannominata la regina del Technicolor per il su… - MaxRibaudo : RT @repubblica: È morta Rhonda Fleming, attrice di Hitchcock e Fritz Lang [aggiornamento delle 10:32] - repubblica : È morta Rhonda Fleming, attrice di Hitchcock e Fritz Lang [aggiornamento delle 10:32] - TizianaBaldass2 : RT @repubblica: È morta Rhonda Fleming, attrice di Hitchcock e Fritz Lang - repubblica : È morta Rhonda Fleming, attrice di Hitchcock e Fritz Lang -

Ultime Notizie dalla rete : Rhonda Fleming

Rhonda Fleming, l'attrice di Hollywood ricordata per il fisico da pin-up e per i fiammeggianti capelli rossi che contribuirono a farle guadagnare il soprannome di «Queen of Technicolor», la Regina del ...È morta Rhonda Fleming, attrice di Alfred Hitchcock e Fritz Lang, soprannominata la regina del Technicolor per il suo exploit a Hollywood negli anni Quaranta e Cinquanta e per i suoi capelli rosso fuo ...