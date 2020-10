“Quando perde la calma…”. Maria De Filippi svela un retroscena su Gerry Scotti (Di sabato 17 ottobre 2020) Maria De Filippi parla di Gerry Scotti e della loro esperienza a Tu sì que vales. Entrambi sono giudici dello show che va in onda il sabato sera su Canale 5 insieme a Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli. In una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni Maria ha fatto riferimento a Gerry: “Mi diverto quando si spazientisce con Rudy che interrompe la sua arringa con la giuria della Ferilli”. Maria ha anche confessato che ballasse, cucinasse, cucisse o cantasse “mi eliminerebbero subito”. E pensare che la conduttrice è bravissima ad aprire le stanghette degli occhiali con i piedi, a giocare a ping pong, anche a guidare un carro funebre, per non parlare di quanto sia la migliore nel fare arrabbiare Sabrina Ferilli (nella scorsa ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 17 ottobre 2020)Deparla die della loro esperienza a Tu sì que vales. Entrambi sono giudici dello show che va in onda il sabato sera su Canale 5 insieme a Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli. In una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoniha fatto riferimento a: “Mi diverto quando si spazientisce con Rudy che interrompe la sua arringa con la giuria della Ferilli”.ha anche confessato che ballasse, cucinasse, cucisse o cantasse “mi eliminerebbero subito”. E pensare che la conduttrice è bravissima ad aprire le stanghette degli occhiali con i piedi, a giocare a ping pong, anche a guidare un carro funebre, per non parlare di quanto sia la migliore nel fare arrabbiare Sabrina Ferilli (nella scorsa ...

