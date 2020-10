Oltre quota 10mila casi. Indice dei positivi al 6,7% (Di sabato 17 ottobre 2020) Andrea Cuomo Un altro balzo in avanti. Un'altra barriera psicologica abbattuta a spallate. Verrebbe di parlare di venerdì nero, se non fosse che segue un giovedì nero e precede probabilmente un sabato nero. Un altro balzo in avanti. Un'altra barriera psicologica abbattuta a spallate. Verrebbe di parlare di venerdì nero, se non fosse che segue un giovedì nero e precede probabilmente un sabato nero. Il bollettino di ieri sui casi Covid-19 alla voce nuovi contagi va per la prima volta a cinque cifre, sfondando (di poco) quota 10mila: 10.010. Un dato che come sempre va contestualizzato ma che comunque colpisce. Soprattutto se si pensa alla progressione vertiginosa dei numeri: in sole due settimane, dal 2 al 16 ottobre, i numeri sono aumentati di Oltre quattro volte, dai 2.499 ai ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 17 ottobre 2020) Andrea Cuomo Un altro balzo in avanti. Un'altra barriera psicologica abbattuta a spallate. Verrebbe di parlare di venerdì nero, se non fosse che segue un giovedì nero e precede probabilmente un sabato nero. Un altro balzo in avanti. Un'altra barriera psicologica abbattuta a spallate. Verrebbe di parlare di venerdì nero, se non fosse che segue un giovedì nero e precede probabilmente un sabato nero. Il bollettino di ieri suiCovid-19 alla voce nuovi contagi va per la prima volta a cinque cifre, sfondando (di poco): 10.010. Un dato che come sempre va contestualizzato ma che comunque colpisce. Soprattutto se si pensa alla progressione vertiginosa dei numeri: in sole due settimane, dal 2 al 16 ottobre, i numeri sono aumentati diquattro volte, dai 2.499 ai ...

Agenzia_Ansa : Coronavirus, a Milano l'indice Rt oltre quota 2. Nella città, gli ospedali Sacco e Fatebenefratelli accettano solo… - Agenzia_Ansa : #Covid schizzano i contagi oltre quota 5mila. 28 i decessi. I tamponi oltre 128mila. La Lombardia torna la prima re… - Agenzia_Ansa : #Covid, l'app #Immuni raggiunge quasi 8 milioni di download, con un balzo di oltre 1 milione in meno di una settima… - Stellalucente60 : RT @FabioFranchi1: L'isteria esplode. Come previsto. Più test (ormai siamo a quota oltre 150.000/die), più tamponi positivi (falsi la gran… - rainiero43 : RT @FabioFranchi1: L'isteria esplode. Come previsto. Più test (ormai siamo a quota oltre 150.000/die), più tamponi positivi (falsi la gran… -