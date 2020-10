Nasce Rita Hayworth | nasce una stella

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 17 ottobre 2020) 1918, un anno emblematico poiché disegna la fine della Prima Guerra Mondiale ma è anche l’anno d’inizio della grande pandemia Spagnola. Un anno che porta con sè strascichi pesanti di storia. Ma come tutte le storie, possiamo trovare anche tante apparizioni positive. Come quella della nascita a New York diMargaCarmen Cansino, per esempio; una nascita che preparerà la strada alla nostra futura e bellissima star del cinema, con nome d’arte. E come si può dimenticare la sua icona? Siamo tutti lì a ricordarcela come Gilda, la seduttrice e tentatrice dell’omonimo film del 1946.L’arte nel sangue Attrice, ballerina e cantante,non può essere relegata solo ...