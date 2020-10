Nagorno-Karabakh: non c’è più tempo da perdere! (Di sabato 17 ottobre 2020) di Simona Suriano e Yana Ehm, portavoce del MoVimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati e membri della Commissione Affari Esteri Dopo 30 anni di relativo silenzio il conflitto tra i due Paesi si è riacceso in estate con un’escalation a fine settembre, poche settimane prima dell’entrata in funzione del gasdotto che collega il Caspio all’Italia. Il Nagorno- Karabakh è di nuovo al centro del conflitto tra Armenia e Azerbaijan. Dall’inizio dei combattimenti, il 27 settembre, sono già state uccise più di 400 persone e il conflitto non sembra placarsi. La questione è vecchia. La Regione del Nagorno-Karabakh, dichiaratasi indipendente dall’Azerbaijan nel 1991, è popolata da armeni ma sotto la sovranità dello Stato azero. Ciò è sempre ... Leggi su ilblogdellestelle (Di sabato 17 ottobre 2020) di Simona Suriano e Yana Ehm, portavoce del MoVimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati e membri della Commissione Affari Esteri Dopo 30 anni di relativo silenzio il conflitto tra i due Paesi si è riacceso in estate con un’escalation a fine settembre, poche settimane prima dell’entrata in funzione del gasdotto che collega il Caspio all’Italia. Ilè di nuovo al centro del conflitto tra Armenia e Azerbaijan. Dall’inizio dei combattimenti, il 27 settembre, sono già state uccise più di 400 persone e il conflitto non sembra placarsi. La questione è vecchia. La Regione del, dichiaratasi indipendente dall’Azerbaijan nel 1991, è popolata da armeni ma sotto la sovranità dello Stato azero. Ciò è sempre ...

