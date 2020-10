Muore a 97 anni Rhonda Fleming, la Regina del Technicolor (Di sabato 17 ottobre 2020) Se ne va una icona del cinema anni ’40 e ’50. Rhonda Fleming, soprannominata ‘The Queen of Technicolor’ (la Regina del Technicolor), se n’è andata mercoledì scorso – all’età di 97 anni. Nota per il fisico da pin-up e per dei caratteristici capelli rossi, ha preso parte ad oltre 40 film nel corso della lunghissima carriera (terminata nel 1990 apparendo in Waiting for the Wind) conquistando una stella nella Hollywood Walk of Fame (al numero 6660 dell’Hollywood Boulevard). Marilyn Louis (questo il nome all’anagrafe) esordì nel 1943 in Terra nera (titolo originale ‘In Old Oklahoma’), film in cui però non risulta accreditata. Tra i suoi film più noti Le ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 17 ottobre 2020) Se ne va una icona del cinema’40 e ’50., soprannominata ‘The Queen of’ (ladel), se n’è andata mercoledì scorso – all’età di 97. Nota per il fisico da pin-up e per dei caratteristici capelli rossi, ha preso parte ad oltre 40 film nel corso della lunghissima carriera (terminata nel 1990 apparendo in Waiting for the Wind) conquistando una stella nella Hollywood Walk of Fame (al numero 6660 dell’Hollywood Boulevard). Marilyn Louis (questo il nome all’anagrafe) esordì nel 1943 in Terra nera (titolo originale ‘In Old Oklahoma’), film in cui però non risulta accreditata. Tra i suoi film più noti Le ...

SkySportF1 : Incidente al Rally Grande Marinha: muore a 21 anni la co-pilota Laura Salvo #SkyMotori #F1 #Formula1 - ciambee : @calumssoft @Giulian76065054 La piccola differenza è che i media, network ecc. non dicono nulla quando muore un bia… - danielamartani : @Ohsimenefrego @francescabarra Io non ho seguito le regole, non mi sono infettata mai eppure vivo con madre di 85 a… - TgrRaiPuglia : Scontro tra motocarro e pullman di linea. Muore agricoltore di 81 anni - TGR Puglia - guidoics : @MaurChiur @socrate114 @QsvsFk @TheRealPinguini @azangrillo la vita in questa terra è fatta di precarietà non si pu… -

Ultime Notizie dalla rete : Muore anni Litigano per una donna: muore un giovane di 26 anni a Camporeale La Repubblica Eva Grimaldi, l'attrice ospite a Verissimo: svelerà tutta la verità sulla storia d'amore finta con Gabriel Garko

Per la prima volta parlerà in tv del coming out di Gabriel Garko, per anni suo fidanzato ... e le storie di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. Insomma, tanta carne al fuoco a Verissimo ...

Scontro tra camion in A1, muore un autista piacentino

E' Fabrizio Bazzini, di 56 anni, di Piacenza, l'autotrasportatore morto nello scontro di venerdì 16 ottobre sull'autostrada A1 nel tratto compreso tra Modena sud e Valsamoggia, nel Bolognese, in direz ...

Per la prima volta parlerà in tv del coming out di Gabriel Garko, per anni suo fidanzato ... e le storie di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. Insomma, tanta carne al fuoco a Verissimo ...E' Fabrizio Bazzini, di 56 anni, di Piacenza, l'autotrasportatore morto nello scontro di venerdì 16 ottobre sull'autostrada A1 nel tratto compreso tra Modena sud e Valsamoggia, nel Bolognese, in direz ...