La contabilità tra territori come strumento di conoscenza, non di rivendicazione (Di sabato 17 ottobre 2020) di Adriano Giannola, Presidente SVIMEZ e Luca Bianchi, direttore SVIMEZ Si torna a discutere della distribuzione della spesa pubblica tra Nord e Sud del Paese. Il confronto tende a polarizzarsi su due posizioni estreme difficilmente conciliabili e la SVIMEZ viene talvolta associata, senza mezzi termini, al rivendicazionismo meridionale. È nel migliore dei casi una semplificazione, nel peggiore diventa una mistificazione della realtà, che più o meno consapevolmente alimenta una contrapposizione territoriale quanto mai dannosa. *** In coincidenza con il dibattito sulle priorità del Recovery Plan, e forse non solo per pura coincidenza, si torna a discutere della distribuzione della spesa pubblica tra Nord e Sud del Paese. Il confronto è stato avviato dall’Osservatorio CPI che esprimendo la spesa pubblica in parità di ... Leggi su ildenaro (Di sabato 17 ottobre 2020) di Adriano Giannola, Presidente SVIMEZ e Luca Bianchi, direttore SVIMEZ Si torna a discutere della distribuzione della spesa pubblica tra Nord e Sud del Paese. Il confronto tende a polarizzarsi su due posizioni estreme difficilmente conciliabili e la SVIMEZ viene talvolta associata, senza mezzi termini, al rivendicazionismo meridionale. È nel migliore dei casi una semplificazione, nel peggiore diventa una mistificazione della realtà, che più o meno consapevolmente alimenta una contrapposizioneale quanto mai dannosa. *** In coincidenza con il dibattito sulle priorità del Recovery Plan, e forse non solo per pura coincidenza, si torna a discutere della distribuzione della spesa pubblica tra Nord e Sud del Paese. Il confronto è stato avviato dall’Osservatorio CPI che esprimendo la spesa pubblica in parità di ...

AntonioDinetti : RT @giorgioventre: La contabilità tra territori come strumento di conoscenza, non di rivendicazione. Per progettare meglio gli interventi d… - emigrante81 : RT @svimez: La contabilità tra territori come strumento di conoscenza, non di rivendicazione. Leggi l'articolo a firma del presidente e del… - crociangelini : RT @svimez: La contabilità tra territori come strumento di conoscenza, non di rivendicazione. Leggi l'articolo a firma del presidente e del… - giorgioventre : La contabilità tra territori come strumento di conoscenza, non di rivendicazione. Per progettare meglio gli interve… - fsaraceno : RT @svimez: La contabilità tra territori come strumento di conoscenza, non di rivendicazione. Leggi l'articolo a firma del presidente e del… -

Ultime Notizie dalla rete : contabilità tra Quando arriverà il Rilancio? Decreti legge tra norme “fantasma” e approvazioni “salvo intese” Il Sole 24 ORE