Iron Man, Robert Downey Jr. accecato dal casco di Tony Stark: "Non vedevo nulla" (Di sabato 17 ottobre 2020) Robert Downey Jr., storico interprete di Iron Man nel Marvel Cinematic Universe, ha spiegato quanto sia stato "accecato" dal casco originale del suo personaggio. Robert Downey Jr. ha raccontato quanto nei primi film del Marvel Cinematic Universe sia stato complicato indossare il casco di Iron Man poiché questo, tra la visiera e le luci a LED, lo accecava. Nel corso dell'ultimo decennio abbiamo visto come Robert Downey Jr. sia diventato una colonna dei Marvel Studios. Ormai la storia di lui che aiuta a far decollare il franchise del Marvel Cinematic Universe (sia con la sua interpretazione di Iron Man che come investitore finanziario) è ben nota. Con il passare del tempo, a ...

