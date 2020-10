Grande Fratello Vip: un messaggio per Adua e Massimiliano (Di sabato 17 ottobre 2020) Grandi sorprese al risveglio per i vipponi del Grande Fratello Vip. Ecco cosa è toccato in sorte ad Adua Del Vesco… Il buongiorno si vede dal mattino. E per Adua Del Vesco, Pierpaolo Pretelli e Massimiliano Morra è stato davvero un ottimo risveglio. I tre concorrenti del Grande Fratello Vip hanno infatti ricevuto un graditissima sorpresa: per tutti e tre degli striscioni trasportati da piccoli aeroplani che hannoArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 17 ottobre 2020) Grandi sorprese al risveglio per i vipponi delVip. Ecco cosa è toccato in sorte adDel Vesco… Il buongiorno si vede dal mattino. E perDel Vesco, Pierpaolo Pretelli eMorra è stato davvero un ottimo risveglio. I tre concorrenti delVip hanno infatti ricevuto un graditissima sorpresa: per tutti e tre degli striscioni trasportati da piccoli aeroplani che hannoArticolo completo: dal blog SoloDonna

LegaSalvini : 'CONTE VUOLE LA POLIZIA NEI CONDOMINI'. SALVINI ALL'ATTACCO: NEANCHE IL GRANDE FRATELLO - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - IlContiAndrea : Ma è uno scherzo? “La quinta edizione del #GFVip che si sarebbe dovuta concludere lunedì 2 dicembre si allunga di… - extraxme : RT @MjollnirrA: “Non so se viene siete accorti che siamo al grande fratello. Benvenuti al grande fratello” STEFANIA MIA MUSA #GFVIP https:/… - comevtnaya : RT @MjollnirrA: “Non so se viene siete accorti che siamo al grande fratello. Benvenuti al grande fratello” STEFANIA MIA MUSA #GFVIP https:/… -