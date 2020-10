Gp Aragon: Fernandez centra la pole in Moto3, Vietti secondo (Di sabato 17 ottobre 2020) ALCANIZ - Quarta pole stagionale per Raul Fernandez. Il pilota spagnolo della KTM ferma il tempo in 1'57"681 al termine delle qualifiche e scatterà davanti a tutti nel Gran Premio di Aragon 1 di Moto3 ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 17 ottobre 2020) ALCANIZ - Quartastagionale per Raul. Il pilota spagnolo della KTM ferma il tempo in 1'57"681 al termine delle qualifiche e scatterà davanti a tutti nel Gran Premio di1 di...

AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 | Gp @AragonMotorLand Qualifiche: Pole a @25RaulFernandez , ma #Vietti è in scia - - motograndprixit : #Moto3 | Gp @AragonMotorLand Qualifiche: Pole a @25RaulFernandez , ma #Vietti è in scia - - OA_Sport : Moto3, GP Aragon 2020: Raul Fernandez centra la quarta pole dell’anno davanti a Vietti. 3° Arenas, 6° Fenati - Motorsport_IT : #Moto3 | Moto3, Aragon: Fernandez in pole, ma Vietti lo fa sudare - thelastcornerit : Moto3 | Fernandez forza 4: Pole ad Aragon davanti a Vietti e Arenas - -