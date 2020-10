Giro d’Italia 2020, Paolo Slongo: “Vincenzo Nibali, la terza settimana è il suo momento. Kelderman il più pericoloso” (Di sabato 17 ottobre 2020) Cronometro importante, quella odierna al Giro d’Italia, da Conegliano a Valdobbiadene. Cominceranno oggi a essere più chiari i rapporti di forza all’interno della corsa, con quel tasso di imprevedibilità che da sempre è figlio delle prove contro il tempo. A parlarne, soprattutto in chiave Vincenzo Nibali, è il direttore sportivo (e allenatore dello Squalo) della Trek-Segafredo, Paolo Slongo. Queste le sue parole riportate da Tuttobiciweb: “Sta arrivando il momento decisivo, la terza settimana è il momento di Vincenzo. Finora l’unica salita vera è stata l’Etna, con la terza settimana la fatica comincerà a farsi sentire, cambiano le ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) Cronometro importante, quella odierna ald’Italia, da Conegliano a Valdobbiadene. Cominceranno oggi a essere più chiari i rapporti di forza all’interno della corsa, con quel tasso di imprevedibilità che da sempre è figlio delle prove contro il tempo. A parlarne, soprattutto in chiave Vincenzo, è il direttore sportivo (e allenatore dello Squalo) della Trek-Segafredo,. Queste le sue parole riportate da Tuttobiciweb: “Sta arrivando ildecisivo, laè ildi Vincenzo. Finora l’unica salita vera è stata l’Etna, con lala fatica comincerà a farsi sentire, cambiano le ...

