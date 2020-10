GF Vip, Tommaso Zorzi riceve un messaggio aereo ma non lo capisce: “Non l’ho nemmeno visto…” (Di sabato 17 ottobre 2020) Stamattina sopra le teste dei coinquilini del Grande Fratello Vip, sono passati numerosi messaggi aerei a loro destinati. Prima quello per Pierpaolo Pretelli, poi è toccato ad Adua Del Vesco e Massimiliano Morra e pure a Maria Teresa Ruta. In ultimo, spazio per una frase “enigmatica” indirizzata a Tommaso Zorzi. Tommaso Zorzi riceve un messaggio... L'articolo GF Vip, Tommaso Zorzi riceve un messaggio aereo ma non lo capisce: “Non l’ho nemmeno visto…” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 17 ottobre 2020) Stamattina sopra le teste dei coinquilini del Grande Fratello Vip, sono passati numerosi messaggi aerei a loro destinati. Prima quello per Pierpaolo Pretelli, poi è toccato ad Adua Del Vesco e Massimiliano Morra e pure a Maria Teresa Ruta. In ultimo, spazio per una frase “enigmatica” indirizzata aun... L'articolo GF Vip,unma non lo: “Non l’hovisto…” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

