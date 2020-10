Gattuso: «Sono arrabbiato, con la Juve volevo giocare» (Di sabato 17 ottobre 2020) «Io Sono il più incazzato di tutti. La Juventus oggi è un cantiere aperto e avevo la sensazione che me la andavo a giocare come abbiamo fatto oggi. Sono arrabbiato perché non ci hanno fatto partire». L’allenatore del Napoli, Rino Gattuso, parla così, intervistato da Sky dopo la vittoria per 4-1 sull’Atalanta, della mancata partita … L'articolo Gattuso: «Sono arrabbiato, con la Juve volevo giocare» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 17 ottobre 2020) «Ioil più incazzato di tutti. Lantus oggi è un cantiere aperto e avevo la sensazione che me la andavo acome abbiamo fatto oggi.perché non ci hanno fatto partire». L’allenatore del Napoli, Rino, parla così, intervistato da Sky dopo la vittoria per 4-1 sull’Atalanta, della mancata partita … L'articolo: «, con la» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

