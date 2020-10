Covid, 10mila contagi: nel governo c'è chi pensa a un'altra stretta | Vertice fiume a Palazzo Chigi su Manovra e sul nuovo Dpcm (Di sabato 17 ottobre 2020) Diecimiladieci casi, 55 morti. Il bollettino Covid segna un nuovo picco nella seconda ondata di contagi. E porta il governo a immaginare già nelle prossime ore una nuova stretta nazionale. Tra le ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 17 ottobre 2020) Diecimiladieci casi, 55 morti. Il bollettinosegna unpicco nella seconda ondata di. E porta ila immaginare già nelle prossime ore una nuovanazionale. Tra le ...

Agenzia_Ansa : Covid, contagi a quota 10mila. I decessi sono 55, in calo rispetto agli 83 di ieri. I tamponi sono stati 150.377.… - Adnkronos : ++#Covid, 10mila nuovi casi e altri 55 morti in #Italia++ - rtl1025 : ?? Raggiungono quota 10mila i nuovi contagi per il #Covid in Italia nelle ultime 24 ore: nelle ultime 24 ore si sono… - augusto_amato : Covid, tra domani e lunedì arriva il nuovo dpcm - Sanità - - GUARDIACIVICA : Covid, tra domani e lunedì arriva il nuovo dpcm - Sanità - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 10mila Covid, 10mila contagi: nel governo c'è chi pensa a un'altra stretta | Vertice fiume a Palazzo Chigi su Manovra e sul nuovo Dpcm TGCOM Oltre quota 10mila casi. Indice dei positivi al 6,7%

Il bollettino di ieri sui casi Covid-19 alla voce nuovi contagi va per la prima volta a cinque cifre, sfondando (di poco) quota 10mila: 10.010. Un dato che come sempre va contestualizzato ma che ...

Coronavirus, si stringono le maglie: verso un nuovo Dpcm

Ha avuto luogo per tutta la notte un vertice a Palazzo Chigi tra i capidelegazione e il premier Giuseppe Conte, per la stesura di un nuovo Dpcm che stringa ...

Il bollettino di ieri sui casi Covid-19 alla voce nuovi contagi va per la prima volta a cinque cifre, sfondando (di poco) quota 10mila: 10.010. Un dato che come sempre va contestualizzato ma che ...Ha avuto luogo per tutta la notte un vertice a Palazzo Chigi tra i capidelegazione e il premier Giuseppe Conte, per la stesura di un nuovo Dpcm che stringa ...