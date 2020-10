Coronavirus | i numeri in chiaro Sestili | «Settimana prossima arriveremo a 20mila casi A novembre terapie intensive in affanno»

Leggi su open.online

(Di sabato 17 ottobre 2020) «Servono misure forti adesso, sarebbe troppo tardivo un lockdown durante le festività natalizie. In quel caso avremmo già leintasate. Sarebbe una catastrofe, dobbiamo agire prima. Serve un coprifuoco, una chiusura alle 21 per bar e ristoranti ma anche una rinuncia a svago, sport e divertimento, dalle palestre alle discoteche». A parlare a Open è Giorgio, fisico e divulgatore scientifico. Idi oggi non sono per niente incoraggianti: 10miladiin appena 24 ore con 165mila tamponi; aumentati anche i ricoveri in terapia intensiva. «Tra tre settimanein» E a proposito di dati, «il tempo di ...