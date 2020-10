X Factor 2020 | Emma e Hell Raton con le squadre più forti | Manuel Agnelli e Mika stanno a guardare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Inizia a stringersi la rosa dei candidati al palco del Live di “X” che partirà il 29 ottobre. Le due fasi dei Bootcamp si sono chiuse e ogni giudice potrà portare alla fase della diretta solo tre artisti per squadra. Al momento le Under Donne die gli Under Uomini disembrano, almeno sulla carta, i più. Mentrecon i suoi Over econ le sue band. Manca ancora un passaggio per scoprire chi saranno i dodici nuovi concorrenti della quattordicesima edizione di “X”. Il 22 ottobre per il Last Call otto cantanti torneranno a casa.potrebbe puntare su ...