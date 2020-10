"Voleva essere un complimento". Insinna, raggelante battuta a L'Eredità. Il campione reagisce così: puro imbarazzo (Di venerdì 16 ottobre 2020) "Voleva essere un complimento". Flavio Insinna fa una battuta a L'Eredità, il campione in carica Carlo resta interdetto e il conduttore del quiz preserale di Raiuno è costretto a spiegarsi. Siamo alla Ghigliottina, il momento più atteso del programma. Sul tavolo "virtuale" ci sono i 5 indizi per indovinare la parola chiave, "prezzo", "aprile", "conservare", "fondo" e "scarica". Il campione, per portarsi a casa il montepremi di 27.500 euro butta lì poco convinto una risposta, "primo". Sbagliato; la chiave giusta era barile. E Insinna, come da tradizione, inizia a spiegare i collegamenti. Arrivati a scarica, azzarda rivolgendosi a carlo: "Sono sicuro che tu non lo farai mai…". Qualche secondo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) "un". Flaviofa unaa L';, ilin carica Carlo resta interdetto e il conduttore del quiz preserale di Raiuno è costretto a spiegarsi. Siamo alla Ghigliottina, il momento più atteso del programma. Sul tavolo "virtuale" ci sono i 5 indizi per indovinare la parola chiave, "prezzo", "aprile", "conservare", "fondo" e "scarica". Il, per portarsi a casa il montepremi di 27.500 euro butta lì poco convinto una risposta, "primo". Sbagliato; la chiave giusta era barile. E, come da tradizione, inizia a spiegare i collegamenti. Arrivati a scarica, azzarda rivolgendosi a carlo: "Sono sicuro che tu non lo farai mai…". Qualche secondo ...

castaldo_stella : RT @jupitears: Oppini sta cagando il cazzo da mezz’ora perché Tommaso ha detto agli altri concorrenti di essere innamorato di lui per fargl… - Monique36578041 : @orcopapo La mia voleva essere una battuta scherzosa . Mi fa immensamente piacerebbe - luigipelli : @vanabeau @GraziaSanta Beh , io ricordo qualcuno di mia conoscenza che non la voleva scaricare per non diventare pr… - radio3mondo : Demetris Syllouris a Cipro si è dimesso per l'affare Cyprus Papers: un giornalista di Al Jazeera ha finto di essere… - GiorgioCorrad17 : @vfeltri Caro Lei, solo la Lega Lombarda ha creduto in Te e del Tuo sapere, voleva... Un contadino del Sud ha più… -