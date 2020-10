Virtus Entella-Reggina in tv | data | orario e diretta streaming Serie B 2020 2021

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Alle 14:00 di sabato 17 ottobresi sfideranno in occasione della terza giornata di. Al Comunale di Chiavari le due squadre vanno a caccia di un risultato positivo dopo aver collezionato rispettivamente un punto e quattro punti in queste due prime giornate di campionato. La partita sarà trasmessa inesclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi offrirà una cronaca al fischio finale dell’arbitro.

BabboleoNews : Risultato positivo al #COVID19 un membro dello staff di Virtus #Entella. L’uomo facente parte del gruppo della squa… - tuttoreggina : @V_Entella - #Reggina, l'arbitro della gara: terzo incrocio con gli amaranto - TUTTOB1 : Il Secolo XIX: 'Entella, dopo 8 mesi riecco i tifosi al Comunale' - GiovaniBN : ?? Campionato Under 17 ?? Virtus #Entella ?? #Juventus ?? Domenica 18 ottobre ?? 17.30h ?? Stadio Daneri, Chiavari ??… - agostin51917794 : RT @regginalife: Virtus Entella-Reggina, Sabato 17 Ottobre 2020 alle ore 14:00 presso lo stadio Aldo Gastaldi di Chiavari. #Reggina #Reggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Virtus Entella

Goal.com

Alle 14:00 di sabato 17 ottobre Virtus Entella e Reggina si sfideranno in occasione della terza giornata di Serie B 2020/2021. Al Comunale di Chiavari le due squadre vanno a caccia di un risultato ...Serie B, 3ª giornata del campionato 2020/2021. Il programma di Virtus Entella-Reggina: ecco come seguire la partita in diretta Tv o in Streaming ...