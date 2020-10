Twitter down: blackout a livello globale (Di venerdì 16 ottobre 2020) Twitter down è l'hashtag in tendenza sul social newtwork dopo il blackout a livello globale. "Siamo consapevoli che ci sono problemi a twittare e usare Twitter. Stiamo lavorando per risolvere il problema il prima possibile" aveva spiegato una portavoce di Twitter con Bloomberg dopo le segnalazioni. Pioggia di segnalazioni per l'impossibilità di lanciare tweet e usare il social network. Il sito downdetector ha rilevato che i reclami degli utenti impossibilitati a usare Twitter vengono segnalati in tutto il mondo, ma con particolare incidenza sulla East Coast statunitense a partire dalle 18,50 ora locale. Leggi su iltempo (Di venerdì 16 ottobre 2020)è l'hashtag in tendenza sul social newtwork dopo il. "Siamo consapevoli che ci sono problemi a twittare e usare. Stiamo lavorando per risolvere il problema il prima possibile" aveva spiegato una portavoce dicon Bloomberg dopo le segnalazioni. Pioggia di segnalazioni per l'impossibilità di lanciare tweet e usare il social network. Il sitodetector ha rilevato che i reclami degli utenti impossibilitati a usarevengono segnalati in tutto il mondo, ma con particolare incidenza sulla East Coast statunitense a partire dalle 18,50 ora locale.

RaiNews : Esclusa ipotesi di un attacco hacker - CagliariCalcio : Siamo scesi in campo per vincere la partita dell'inclusione sociale ?? I rossoblù per la 'Giornata Nazionale delle… - rileyhogws : Tranquillo amo tanto twitter è down tutti i giorni - swendgame13 : Cmq c'è un Twitter down - oliverhogws : nooo mi sono perso il twitter down -