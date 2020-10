“Small Axe” | miniserie sul razzismo di Steve McQueen – RomaFF15

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 16 ottobre 2020) “C’è voluta una pandemia mondiale, la morte di George Floyd e milioni di persone che sono scese nelle strade perché il mondo si risvegliasse. Io non sono un fautore della violenza, che è distruttiva, purtroppo la frustrazione che scatta può portare alla violenza e le azioni che si compiono sono il risultato di quello che succede oggi“. Cosìregista premio Oscar per “12 Anni Schiavo”, ospite alla Festa del Cinema di Roma, analizza la situazione mondiale sulalla luce degli avvenimenti che hanno riguardato gli Stati Uniti dopo la morte di George Floyd, correlandoli con la pandemia in corso.– Photo Credits: Festa del Cinema“Small Axe”:e Integrazione dei ...