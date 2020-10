Scuole chiuse in Campania, Azzolina «da De Luca decisione gravissima» (Di venerdì 16 ottobre 2020) “E’ una decisione gravissima e profondamente sbagliata e anche inopportuna. Sembra ci sia un accanimento del governatore contro la scuola. In Campania lo 0.75% degli studenti è risultato positvo a scuola e di certo non se lo è preso a scuola. La media nazionale è 0.80. Se c’è crescita contagi non è di certo colpa della scuola”. Lo ha detto il … L'articolo Scuole chiuse in Campania, Azzolina «da De Luca decisione gravissima» proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 16 ottobre 2020) “E’ unae profondamente sbagliata e anche inopportuna. Sembra ci sia un accanimento del governatore contro la scuola. Inlo 0.75% degli studenti è risultato positvo a scuola e di certo non se lo è preso a scuola. La media nazionale è 0.80. Se c’è crescita contagi non è di certo colpa della scuola”. Lo ha detto il … L'articoloin«da De» proviene da www.meteoweek.com.

