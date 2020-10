Scuola | Bonaccini | ' A distanza o spalmare gli orari Più mezzi pubblici? I bus turistici un' ipotesi'

MediasetTgcom24 : Covid e scuola, Bonaccini: 'O didattica a distanza o orari differenziati' #coronavirus - Agenzia_Ansa : Scuola, più flessibilità e Dad ma no alla chiusura. Anna Ascani, viceministra dell'Istruzione: 'Ogni scelta va pond… - Taxistalobbyst : RT @Massimi47715989: A Napoli la protesta delle mamme: 'Il giorno più buio per la scuola' - Cronaca - ANSA - mik_ele87 : RT @Agenzia_Ansa: #Azzolina: 'Le #scuole devono essere le ultime a chiudere ma decide il governo' #scuola #ANSA - MassimoSantoma2 : RT @Agenzia_Ansa: #Azzolina: 'Le #scuole devono essere le ultime a chiudere ma decide il governo' #scuola #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Bonaccini

"Se i contagi dovessero ulteriormente aumentare, per non far perdere l'anno scolastico ai ragazzi" le 'soluzioni' sono due: "o si introduce la didattica a distanza - parziale, tot ...Lo stesso premier Giuseppe Conte non esclude più la possibilità di un nuovo lockdown e ieri è tornato a sollecitare «il contributo di tutti per contenere la seconda ondata». Del resto i numeri parlano ...