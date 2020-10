Open di Sardegna, Musetti e Cecchinato in semifinale (Di venerdì 16 ottobre 2020) Cagliari si colora di azzurro con due giocatori italiani, entrambi entrati come wild card, promossi alle semifinali dove troveranno nella giornata di sabato due avversari serbi. Per la prima volta tra ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 16 ottobre 2020) Cagliari si colora di azzurro con due giocatori italiani, entrambi entrati come wild card, promossi alle semifinali dove troveranno nella giornata di sabato due avversari serbi. Per la prima volta tra ...

WeAreTennisITA : EL CECK in semifinale ?????? Batte Ramos Vinolas con autorevolezza dopo il primo set perso, Marco sta tornando ai suoi… - WeAreTennisITA : MUSETTI NON SI FERMA? Battuto anche il tedesco Hanfmann, che nel finale ha accusato qualche problema fisico, conqui… - WeAreTennisITA : ?? Fognini positivo al Covid-19? Fabio Fognini si è quindi ritirato dal Forte Village Sardegna Open, ieri ha giocat… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Open di Sardegna, #Musetti e #Cecchinato in semifinale - Gazzetta_it : Open di Sardegna, #Musetti e #Cecchinato in semifinale -