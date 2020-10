Morgan dice sì a Sgarbi e si candida a sindaco di Milano

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 16 ottobre 2020) La conferma è giunta. Morgan, professione cantante, ha accettato la candidatura a sindaco di Milano. «Mi piacciono le sfide e amo la mia città. La proposta mi è arrivata a tarda notte da Sgarbi», ha detto ad Un giorno da pecora l’ex giudice di X Factor, annunciando di aver accettato quanto il critico d’arte gli ha proposto. Morgan si candiderà a sindaco del capoluogo lombardo con la lista Rinascimento, con lo scopo dichiarato di evitare di «distruggere gli apparati della cultura riducendoli in ginocchio: i luoghi della cultura, dal teatro al cinema, non possono avere le difficoltà che stanno avendo. E non è solo un problema di Covid-19, in Italia si andava già in quella direzione. Dobbiamo valorizzare tutta l’arte che abbiamo», ha detto il cantante, pronto a battersi (anche) per una Milano «più bucolica»: «La lista secondo me crescerà molto, mi piacerebbe avere con me uomini intelligenti. Ad esempio il professor Alberoni, così come Eugenio Finardi, un’altra figura importante».