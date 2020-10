“Mancano 10mila carabinieri e quelli che ci sono hanno un’età media alta”: l’audizione in Parlamento del comandante generale Nistri (Di venerdì 16 ottobre 2020) Mancano all’appello 10mila carabinieri e quelli che abbiamo sono troppi anziani. Il generale Giovanni Nistri, comandante generale dell’Arma, non si è fatto scappare l’occasione di una audizione nella commissione Difesa della Camera (lo scorso 8 ottobre), per lanciare il suo grido di allarme al Parlamento. I dati diffusi dal comandante generale parlano chiaro: “L’Arma conta oggi 109.677 carabinieri a fronte di un organico previsto dalla legge di 119.782 militari. Si tratta di una carenza di oltre 10mila unità, pari a circa al’8% della forza, che sul piano pratico equivale a ben 1.000 stazioni di media ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) Mancano all’appelloche abbiamotroppi anziani. IlGiovannidell’Arma, non si è fatto scappare l’occasione di una audizione nella commissione Difesa della Camera (lo scorso 8 ottobre), per lanciare il suo grido di allarme al. I dati diffusi dalparlano chiaro: “L’Arma conta oggi 109.677a fronte di un organico previsto dalla legge di 119.782 militari. Si tratta di una carenza di oltreunità, pari a circa al’8% della forza, che sul piano pratico equivale a ben 1.000 stazioni di...

