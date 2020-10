Lazio, Fares: "Un onore essere qui". Akpa Akpro: "Mi manda Drogba, darò tutto" (Di venerdì 16 ottobre 2020) FORMELLO - Altro giro, altra presentazione per la Lazio . Oggi in sala stampa tocca ad altri due acquisti del mercato estivo: Mohamed Fares e Jean-Daniel Akpa Akpro. È come di consueto il ds Igli Tare ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 ottobre 2020) FORMELLO - Altro giro, altra presentazione per la. Oggi in sala stampa tocca ad altri due acquisti del mercato estivo: Mohamede Jean-Daniel. È come di consueto il ds Igli Tare ...

