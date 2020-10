Inter, senti Lorenzo Amoruso: “Eriksen? Un allenatore deve pensare al gruppo e non al singolo” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Parla Lorenzo Amoruso.Inter, Eriksen stuzzica Conte: “Non ho intenzione di passare l’autunno in panchina”Il fantasista danese, Christian Eriksen, arrivato in nerazzurro con tante speranze dopo le ultime stagioni vissute ad alti livelli con la maglia del Tottenham, fa fatica a trovare spazio con il tecnico dell’Inter, Antonio Conte. A questo proposito, si è espresso l’ex difensore della Fiorentina, attuale dirigente sportivo, che Intervenuto ai microfoni di TMW ha detto: "Conte ha visto che in Inghilterra i giocatori fanno la fase difensiva in maniera intensa. L'Eriksen visto in Italia non ha dato anche a lui quella impressione. È ottimo palla al piede ma quando deve recuperare palla non è ancora in quelle ... Leggi su mediagol (Di venerdì 16 ottobre 2020) Parla, Eriksen stuzzica Conte: “Non ho intenzione di passare l’autunno in panchina”Il fantasista danese, Christian Eriksen, arrivato in nerazzurro con tante speranze dopo le ultime stagioni vissute ad alti livelli con la maglia del Tottenham, fa fatica a trovare spazio con il tecnico dell’, Antonio Conte. A questo proposito, si è espresso l’ex difensore della Fiorentina, attuale dirigente sportivo, chevenuto ai microfoni di TMW ha detto: "Conte ha visto che in Inghilterra i giocatori fanno la fase difensiva in maniera intensa. L'Eriksen visto in Italia non ha dato anche a lui quella impressione. È ottimo palla al piede ma quandorecuperare palla non è ancora in quelle ...

Mediagol : #Inter, senti #LorenzoAmoruso: “#Eriksen? Un allenatore deve pensare al gruppo e non al singolo” - Mediagol : #Inter, senti Lorenzo Amoruso: 'Eriksen? Un allenatore deve pensare al gruppo e non al singolo' - passione_inter : Inter, senti Bergomi: 'Brozovic deve giocare, è il più bravo davanti alla difesa. Vi spiego come si prepara e si vi… - mulambofdp : Me iludi tentando contratar el Pistolero que tava free agent pro Inter. Me senti gremista com o Cavani. - Notiziedi_it : Inter, senti Eriksen: “Felice di tornare in Nazionale, almeno qui gioco…” -

Ultime Notizie dalla rete : Inter senti Inter, senti Lukaku: "L'obiettivo è lo Scudetto" Fantacalcio ® La narrazione libera di Bashar Murkus

Nello spettacolo teatrale The museum, presentato al Romaeuropa Festival, il regista palestinese israeliano propone una riflessione senza limiti né tabù sul tema del terrorismo. Leggi ...

Milan, senti Donnarumma: “Ibrahimovic è carico, sta alla grande”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – La video-intervista di Gianluigi Donnarumma ai microfoni di Milan TV. Le parole di Gigio a due giorni dal derby Inter-Milan. Guarda il video (in alto). Qui le dichiarazioni ...

Nello spettacolo teatrale The museum, presentato al Romaeuropa Festival, il regista palestinese israeliano propone una riflessione senza limiti né tabù sul tema del terrorismo. Leggi ...ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – La video-intervista di Gianluigi Donnarumma ai microfoni di Milan TV. Le parole di Gigio a due giorni dal derby Inter-Milan. Guarda il video (in alto). Qui le dichiarazioni ...