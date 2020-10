Inter, Conte: «Affrontiamo un Milan forte. Avrei preferito un giorno in più» – VIDEO (Di venerdì 16 ottobre 2020) Antonio Conte, tecnico dell’Inter, è Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Milan – VIDEO Antonio Conte, tecnico dell’Inter, è Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby con il Milan. DERBY – «Il derby porta difficoltà maggiori, Affrontiamo un Milan forte che sta viaggiando bene sulla scia del finale della scorsa stagione. Un’altra squadra forte come la Lazio, ma vogliamo proseguire nel nostro percorso». DIFFICOLTA‘ – «Avessi avuto la possibilità di scegliere, Avrei preferito avere un giorno in ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Antonio, tecnico dell’, èvenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con ilAntonio, tecnico dell’, èvenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby con il. DERBY – «Il derby porta difficoltà maggiori,unche sta viaggiando bene sulla scia del finale della scorsa stagione. Un’altra squadracome la Lazio, ma vogliamo proseguire nel nostro percorso». DIFFICOLTA‘ – «Avessi avuto la possibilità di scegliere,avere unin ...

Inter : LIVE-??-La conferenza di mister Antonio Conte alla vigilia del #DerbyMilano: ascoltiamola insieme ?? - tuttosport : #Inter, #Eriksen attacca #Conte: 'Almeno in nazionale gioco' - Bubu_Inter : RT @EvaAProvenzano: #Conte: 'Cambiata la filosofia delle squadre italiane ora che si attacca molto? l'anno scorso abbiamo segnato in totale… - Bubu_Inter : RT @EvaAProvenzano: #Conte: 'Abbiamo passato un periodo duro durante il lockdown e ci siamo dimenticati in fretta. Sta tornando un periodo… - Bubu_Inter : RT @EvaAProvenzano: #Conte: 'Inutile parlare di lamentele sui positivi al covid, su chi è penalizzato o meno, favori o torti arbitrali. Dob… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Conte Inter, che problema gli esterni senza Young: Conte pensa a un piano B La Gazzetta dello Sport Inter, Conte: "Avrei preferito avere un giorno in più"

Antonio Conte, allenatore dell'Inter, è intervenuto in occasione della conferenza stampa in vista della partita di domani contro il Milan. Queste le sue dichiarazioni.

DIRETTA Inter-Milan, la conferenza stampa di Conte: seguila LIVE

Giorno di vigilia in casa Inter con Antonio Conte che parla oggi in conferenza stampa per presentare la sfida di domani contro i cugini del Milan. Ripresa del campionato col botto per i nerazzurri che ...

Antonio Conte, allenatore dell'Inter, è intervenuto in occasione della conferenza stampa in vista della partita di domani contro il Milan. Queste le sue dichiarazioni.Giorno di vigilia in casa Inter con Antonio Conte che parla oggi in conferenza stampa per presentare la sfida di domani contro i cugini del Milan. Ripresa del campionato col botto per i nerazzurri che ...