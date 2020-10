Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta non si trattiene e fa la pipì a letto [VIDEO] (Di venerdì 16 ottobre 2020) Momento esilarante nella casa del Grande Fratello Vip: Maria Teresa Ruta non trattiene la pipì e scappa in bagno. Ma, ormai, il danno è stato fatto. Il VIDEO sta facendo il giro della rete e, ancora una volta, Maria Teresa Ruta ha suscitato l’ilarità del popolo di internet. La giornalista e conduttrice, entrata nella casa … L'articolo Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta non si trattiene e fa la pipì a letto VIDEO proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 16 ottobre 2020) Momento esilarante nella casa delVip:nonla pipì e scappa in bagno. Ma, ormai, il danno è stato fatto. Ilsta facendo il giro della rete e, ancora una volta,ha suscitato l’ilarità del popolo di internet. La giornalista e conduttrice, entrata nella casa … L'articoloVip,non sie fa la pipì aproviene da www.meteoweek.com.

