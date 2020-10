Grande Fratello Vip-5: Stefano Bettarini entrerà nella casa (Di venerdì 16 ottobre 2020) La casa più spiata d’Italia a Cinecittà il Grande Fratello Vip-5 sta per accogliere una nuova presenza che sicuramente non rimarrà indifferente. Si pensava che il Gf ormai non facesse entrare nessun nuovo concorrente, ma non sarà così. Infatti Stefano Bettarini entrerà nelle prossime settimane nella casa. Leggi anche: Paolo Brosio: dopo 25 giorni di ricovero potrà entrare nel GF Vip Grande Fratello Vip-5: Stefano Bettarini sarà il nuovo concorrente Dopo che Paolo Brosio farà il suo ingresso in casa dopo essere guarito dal Covid, ci sarà un nuovo ingresso che farà saltare gli equilibri in ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 16 ottobre 2020) Lapiù spiata d’Italia a Cinecittà ilVip-5 sta per accogliere una nuova presenza che sicuramente non rimarrà indifferente. Si pensava che il Gf ormai non facesse entrare nessun nuovo concorrente, ma non sarà così. Infattientrerà nelle prossime settimane. Leggi anche: Paolo Brosio: dopo 25 giorni di ricovero potrà entrare nel GF VipVip-5:sarà il nuovo concorrente Dopo che Paolo Brosio farà il suo ingresso indopo essere guarito dal Covid, ci sarà un nuovo ingresso che farà saltare gli equilibri in ...

