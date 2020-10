GF Vip 5, Zorzi confessa (per scherzo) il suo amore a Oppini e lui sbotta lanciandogli una sedia: «Se tutto gli è permesso perché ha dei santi in paradiso allora me ne vado. Poi ne parliamo con i miei legali» – Video (Di venerdì 16 ottobre 2020) Francesco Oppini - GFVIP Si può sdrammatizzare su tutto al Grande Fratello Vip, tranne che sulla virilità di Francesco Oppini. Nelle scorse ore, il concorrente non ha infatti preso particolarmente bene uno scherzo di Tommaso Zorzi che, un po’ alterato per via dell’alcool, ha deciso di fargli credere di essersi “follemente” innamorato di lui. A quel punto, appena si è reso conto di essere stato preso in giro, il figlio di Alba Parietti si è lasciato andare ad una reazione forse eesagerata contro il prezzemolino milanese. In seguito alla svelamento dello scherzo, Francesco in un primo momento si è fatto una risata ma successivamente ha quasi perso il controllo e, dopo avergli lanciato addosso una sedia, ha ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 16 ottobre 2020) Francesco- GFVIP Si può sdrammatizzare sual Grande Fratello Vip, tranne che sulla virilità di Francesco. Nelle scorse ore, il concorrente non ha infatti preso particolarmente bene unodi Tommasoche, un po’ alterato per via dell’alcool, ha deciso di fargli credere di essersi “follemente” innamorato di lui. A quel punto, appena si è reso conto di essere stato preso in giro, il figlio di Alba Parietti si è lasciato andare ad una reazione forse eesagerata contro il prezzemolino milanese. In seguito alla svelamento dello, Francesco in un primo momento si è fatto una risata ma successivamente ha quasi perso il controllo e, dopo avergli lanciato addosso una, ha ...

