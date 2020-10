Disco Elysium omaggia un creatore di contenuti ricreando il suo ballo con i personaggi del gioco (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nel maggio del 2019, un video è stato caricato su Internet. Il video, intitolato "Get tf out of my way type way", è diventato popolare, ha collezionato milioni di visualizzazioni ed è diventato virale su Twitter e su moltissimi altri social. E ora, il video è stato ricreato in Disco Elysium da uno sviluppatore che ha lavorato al gioco.Timo Albert, un designer presso lo sviluppatore di Disco Elysium, ZA / UM Studios, recentemente ha caricato una clip in cui mostra di aver ricreato il video di successo originale di Casey Frey. È una ricreazione quasi perfetta costruita usando solo personaggi e risorse del gioco ed in pochissimo tempo ha ricevuto moltissimi like e apprezzamenti.Ad ogni modo, Disco Elysium ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nel maggio del 2019, un video è stato caricato su Internet. Il video, intitolato "Get tf out of my way type way", è diventato popolare, ha collezionato milioni di visualizzazioni ed è diventato virale su Twitter e su moltissimi altri social. E ora, il video è stato ricreato inda uno sviluppatore che ha lavorato al.Timo Albert, un designer presso lo sviluppatore di, ZA / UM Studios, recentemente ha caricato una clip in cui mostra di aver ricreato il video di successo originale di Casey Frey. È una ricreazione quasi perfetta costruita usando soloe risorse deled in pochissimo tempo ha ricevuto moltissimi like e apprezzamenti.Ad ogni modo,...

E ora, il video è stato ricreato in Disco Elysium da uno sviluppatore che ha lavorato al gioco. Timo Albert, un designer presso lo sviluppatore di Disco Elysium, ZA / UM Studios, recentemente ha ...

Disco Elysium sbarca su... Game Boy!

Disco Elysium, il pluripremiato gioco di ruolo indie, uscirà su console entro la fine dell'anno. Il 2020, però, sta per finire e ancora non abbiamo una data di lancio specifica. Tuttavia, se siete in ...

Disco Elysium, il pluripremiato gioco di ruolo indie, uscirà su console entro la fine dell'anno. Il 2020, però, sta per finire e ancora non abbiamo una data di lancio specifica.