De Luca non torna indietro sulla scuola: "non potevamo aspettare" (Di venerdì 16 ottobre 2020) AGI - "Abbiamo fatto una prima valutazione. Prevedevamo di chiudere le quarte e le quinte delle secondarie superiori. Poi, abbiamo valutato, anche con le organizzazioni sindacali, che era impossibile per l'organizzazione scolastica. Abbiamo valutato le posizioni degli studenti universitari, degli asili, delle scuole private, abbiamo valutato tutto". Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta social, ripercorre i passi che hanno preceduto l'emissione dell'ordinanza che sospende le attività didattiche da oggi e fino al 30 ottobre. "Alla fine - sottolinea De Luca - abbiamo deciso, non di chiudere, perché non abbiamo chiuso le scuole, ma di fare didattica a distanza per quindi giorni per cercare di contenere l'onda di contagio". "Qualcuno ha detto: questa era la ... Leggi su agi (Di venerdì 16 ottobre 2020) AGI - "Abbiamo fatto una prima valutazione. Prevedevamo di chiudere le quarte e le quinte delle secondarie superiori. Poi, abbiamo valutato, anche con le organizzazioni sindacali, che era impossibile per l'organizzazione scolastica. Abbiamo valutato le posizioni degli studenti universitari, degli asili, delle scuole private, abbiamo valutato tutto". Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, nel corso della consueta diretta social, ripercorre i passi che hanno preceduto l'emissione dell'ordinanza che sospende le attività didattiche da oggi e fino al 30 ottobre. "Alla fine - sottolinea De- abbiamo deciso, non di chiudere, perché non abbiamo chiuso le scuole, ma di fare didattica a distanza per quindi giorni per cercare di contenere l'onda di contagio". "Qualcuno ha detto: questa era la ...

