Daniele De Martino coinvolto in un incidente letale: morto lo zio (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il cantante neomelodico Daniele De Martino è rimasto coinvolto in un incidente letale in autostrada in cui è morto lo zio. Tragedia ieri notte sull'autostrada Catania-Palermo. Secondo quanto emerso dalla cronaca locale una Porsche Cayenne e un furgone si sono scontrati nel tratto tra l'uscita di Gerbini e quella di Catenanuova, in provincia di Enna, …

