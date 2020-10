Da Cassa Covid a fiscalità light, Governo studia misure anticrisi (Di venerdì 16 ottobre 2020) Fiscalità di vantaggio per le filieri più in difficoltà, proroga anche per il 2021 della Cassa integrazione per l’emergenza Covid ed estensione del bonus vacanze, ipotesi gradita al ministro dei Beni culturali Dario Franceschini. Con il passare delle ore, prende forma il quadro degli aiuti che il Governo è pronto a mettere in campo con l’obiettivo di ridare ossigeno alla nostra economia, decisamente in sofferenza, che, secondo le ultime stime del Fondo monetario internazionale, vede per quest’anno l’Italia fanalino di coda tra i paesi del G7, con un Pil che registrerà un calo del 10,6%. In particolare, come riporta oggi il Sole24Ore, allo studio dell’esecutivo interventi a sostegno delle filiere più ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 16 ottobre 2020) Fiscalità di vantaggio per le filieri più in difficoltà, proroga anche per il 2021 dellaintegrazione per l’emergenzaed estensione del bonus vacanze, ipotesi gradita al ministro dei Beni culturali Dario Franceschini. Con il passare delle ore, prende forma il quadro degli aiuti che ilè pronto a mettere in campo con l’obiettivo di ridare ossigeno alla nostra economia, decisamente in sofferenza, che, secondo le ultime stime del Fondo monetario internazionale, vede per quest’anno l’Italia fanalino di coda tra i paesi del G7, con un Pil che registrerà un calo del 10,6%. In particolare, come riporta oggi il Sole24Ore, allo studio dell’esecutivo interventi a sostegno delle filiere più ...

In vista anche una proroga della cassa integrazione Covid per il 2021 (che dovrebbe coprire anche l’ultima parte del 2020). E ancora: interventi a sostegno dei settori più in difficoltà, come il ...

In vista anche una proroga della cassa integrazione Covid per il 2021 (che dovrebbe coprire anche l'ultima parte del 2020). E ancora: interventi a sostegno dei settori più in difficoltà, come il ...