Covid: stop ai campionati dilettantistici in Lombardia, chiuse sale giochi e sale Bingo (Di venerdì 16 ottobre 2020) Da domani, sabato 17 ottobre, entrerà in vigore l’ordinanza regionale che bloccherà tutte le competizioni sportive dilettantistiche di carattere regionale che prevedano il ‘contatto fisico’, comprese quelle dei settori giovanili. E’ stato deciso al termine di una riunione che si è svolta questo pomeriggio e alla quale hanno partecipato, con il presidente della Regione Attilio Fontana … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 16 ottobre 2020) Da domani, sabato 17 ottobre, entrerà in vigore l’ordinanza regionale che bloccherà tutte le competizioni sportive dilettantistiche di carattere regionale che prevedano il ‘contatto fisico’, comprese quelle dei settori giovanili. E’ stato deciso al termine di una riunione che si è svolta questo pomeriggio e alla quale hanno partecipato, con il presidente della Regione Attilio Fontana … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Agenzia_Ansa : Tribunale #Berlino dà ragione ai bar, niente stop alle 23 La norma anti-covid era entrata in vigore da una settiman… - Agenzia_Ansa : #Ricciardi: 'Proposti stop mirati nelle regioni con Rt sopra 1. Scuole aperte, chiusi esercizi commerciali non ess… - TgLa7 : ??#COVID #Campania Nuova ordinanza del governatore #DeLuca: feste limitate a nucleo familiare convivente, chiusi c… - GranchiTatiana : RT @Corriere: De Luca: «Coprifuoco alle 22 per Halloween, la festa monumento all’imbecillità» - ilNotiziarioInd : Covid: stop ai campionati dilettantistici in Lombardia, chiuse sale giochi e sale Bingo -

Ultime Notizie dalla rete : Covid stop Causa Covid stop a Balon, feste di via e agli altri mercatini di Torino Mole24 Coronavirus, nuovo Dpcm: verso lo stop di palestre cinema e teatri

Tutte le notizie sul coronavirus. Coronavirus, le nuove chiusure valutate. Come riportato da Il Sole 24 Ore infatti si valuta anche la chiusura di palestre, parrucchieri, barbieri, centri estetici, ma ...

Lombardia, Fontana pronto alla stretta anticovid

I tempi cupi del Covid 19 sono tornati, anche se i morti per fortuna sono ... "Abbiamo chiesto al Cts un intervento sui trasporti e lo stop alle attività sportive di contatto anche per dilettanti", ha ...

Tutte le notizie sul coronavirus. Coronavirus, le nuove chiusure valutate. Come riportato da Il Sole 24 Ore infatti si valuta anche la chiusura di palestre, parrucchieri, barbieri, centri estetici, ma ...I tempi cupi del Covid 19 sono tornati, anche se i morti per fortuna sono ... "Abbiamo chiesto al Cts un intervento sui trasporti e lo stop alle attività sportive di contatto anche per dilettanti", ha ...