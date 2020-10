Covid: Lamorgese, senso responsabilità per evitare chiusura (Di venerdì 16 ottobre 2020) ANSA, - URBINO, 16 OTT - "Dopo il graduale allentamento delle restrizioni vediamo oggi purtroppo la ripresa dei contagi. Dobbiamo essere tutti più responsabili: dietro ognuno di noi non ci debbono ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 ottobre 2020) ANSA, - URBINO, 16 OTT - "Dopo il graduale allentamento delle restrizioni vediamo oggi purtroppo la ripresa dei contagi. Dobbiamo essere tutti più responsabili: dietro ognuno di noi non ci debbono ...

matteosalvinimi : Un'intera caserma della Guardia di Finanza chiusa a Milano causa Covid, avevano sedato una rivolta di immigrati cla… - matteosalvinimi : 'I migranti? Non portano il Covid, numeri non preoccupanti' (Luciana Lamorgese, ministro dell'Interno, 11 ottobre 2… - matteosalvinimi : ++ REALTÀ VS BUGIE ++ ? Focolaio nave quarantena a Bari (12 ottobre 2020) ? #Lamorgese: “Non portano il #Covid, i… - mondelli_f : RT @matteosalvinimi: Un'intera caserma della Guardia di Finanza chiusa a Milano causa Covid, avevano sedato una rivolta di immigrati clande… - boletusatanas : RT @matteosalvinimi: Un'intera caserma della Guardia di Finanza chiusa a Milano causa Covid, avevano sedato una rivolta di immigrati clande… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lamorgese Covid: Lamorgese, senso responsabilità per evitare chiusura Corriere di Como Covid: Lamorgese, senso responsabilità per evitare chiusura

Così il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, che ha ricevuto oggi il Sigillo d'Ateneo dell'Università di Urbino. "Ho chiesto un monitoraggio continuo ai prefetti su questo tipo di impatto negativo ...

A Cosenza camera ardente per Jole Santelli, poi funerali privati

Roma, 16 ott. (askanews) - Un applauso ha accolto l'arrivo del feretro di Jole Santelli, la governatrice della Calabria scomparsa a 51 anni dopo ...

Così il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, che ha ricevuto oggi il Sigillo d'Ateneo dell'Università di Urbino. "Ho chiesto un monitoraggio continuo ai prefetti su questo tipo di impatto negativo ...Roma, 16 ott. (askanews) - Un applauso ha accolto l'arrivo del feretro di Jole Santelli, la governatrice della Calabria scomparsa a 51 anni dopo ...