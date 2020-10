Condominio: dalle assemblee online ai rendiconti, le novità (Di venerdì 16 ottobre 2020) 126/2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 253 del 2020 ed è in vigore dal 14 ottobre. Leggi su studiocataldi (Di venerdì 16 ottobre 2020) 126/2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 253 del 2020 ed è in vigore dal 14 ottobre.

vanteestudio : il fatto che io abiti in un condominio e i miei mi abbiano insegnato il rispetto per gli altri è l’unica cosa che m… - ire_gentile : Anche stamattina svegliata alle 6.30 dalle urla di quelli che abitano sopra. Lo capiscono che viviamo in un condomi… - _Nad_ia : @Death35902652 @RobertoHusky49 @simorugg @Fa_fanculo @caoticadentro @CheshireCat_82 @MaryR_Fra @depi_depi74… - _IL_DIGA_ : L'idraulico che fa un bordello della madonna nell'appartamento del piano di sopra dalle 8:30 di stamattina (e ha do… - ilu_iciao : @ilariacapua Orribili.. sta gente và cancellata dalla politica dalle Istituzioni.. ma anche dal condominio.. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Condominio dalle Casi Covid all'Aquila, Romano: "Manca coordinamento Comune/Regione"

”Sono più di cento i positivi accertati dall’inizio di ottobre nella sola città dell’Aquila e non esiste ancora una comunicazione coordinata alla ...

Modena, a settembre l’inflazione a – 0,5 % su base annua

Nel mese di settembre 2020 è stata calcolata in calo (- 0,5 per cento) l’inflazione a Modena su base tendenziale annua, che scende anche su base congiunturale mensile (- 0,7 per cento rispetto ad agos ...

”Sono più di cento i positivi accertati dall’inizio di ottobre nella sola città dell’Aquila e non esiste ancora una comunicazione coordinata alla ...Nel mese di settembre 2020 è stata calcolata in calo (- 0,5 per cento) l’inflazione a Modena su base tendenziale annua, che scende anche su base congiunturale mensile (- 0,7 per cento rispetto ad agos ...