Cisterna: inizio mensa scolastica negli istituti Plinio e Monda-Volpi (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il servizio di Refezione scolastica per le scuole dell’Infanzia statali e Primarie a tempo pieno inizierà con decorrenza Lunedì 19 Ottobre p.v.. I Plessi interessati sono i seguenti: 1. Istituto Comprensivo Plinio il Vecchio: • Scuola Infanzia I° Maggio; • Scuola Infanzia G. D’Arezzo. 2. Istituto Comprensivo D. Monda – Volpi: • Suola Infanzia Monti Lepini; • Scuola Infanzia Rosa Rosaria Tomei; • Scuola Infanzia B.go Flora. Per i servizi di cui sopra è prevista la gestione informatizzata dei pagamenti sul portale mensa scolastica On-Line del Comune. Non potranno usufruire della mensa scolastica gli utenti non in regola con i pagamenti del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il servizio di Refezioneper le scuole dell’Infanzia statali e Primarie a tempo pieno inizierà con decorrenza Lunedì 19 Ottobre p.v.. I Plessi interessati sono i seguenti: 1. Istituto Comprensivoil Vecchio: • Scuola Infanzia I° Maggio; • Scuola Infanzia G. D’Arezzo. 2. Istituto Comprensivo D.: • Suola Infanzia Monti Lepini; • Scuola Infanzia Rosa Rosaria Tomei; • Scuola Infanzia B.go Flora. Per i servizi di cui sopra è prevista la gestione informatizzata dei pagamenti sul portaleOn-Line del Comune. Non potranno usufruire dellagli utenti non in regola con i pagamenti del ...

