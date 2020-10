C’è già una data di uscita del Samsung Galaxy S21 e pure le varianti colore (Di venerdì 16 ottobre 2020) Una vera e propria pioggia di anticipazioni si sta materializzando in queste ore sui prossimi Samsung Galaxy S21. Solo nella giornata di ieri si era parlato di lancio molto anticipato dei top di gamma ma quest’oggi il leak è stato un po’ ridimensionato. In più sono giunti anche i primi dettagli sulla colorazione dei prossimi top di gamma, il tutto grazie ad alcune fonti asiatiche e a siti di settore come PhoneArena. Molto probabilmente non vedremo l’uscita del Samsung Galaxy S21 prima della fine di questo 2020 ma comunque il lancio della serie si concretizzerebbe negli ultimi giorni di gennaio per poi essere commercializzate dal 5 febbraio. La pianificazione sarebbe comunque anticipata rispetto alla solita pianificazione del brand, considerando che il ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 16 ottobre 2020) Una vera e propria pioggia di anticipazioni si sta materializzando in queste ore sui prossimiS21. Solo nella giornata di ieri si era parlato di lancio molto anticipato dei top di gamma ma quest’oggi il leak è stato un po’ ridimensionato. In più sono giunti anche i primi dettagli sulla colorazione dei prossimi top di gamma, il tutto grazie ad alcune fonti asiatiche e a siti di settore come PhoneArena. Molto probabilmente non vedremo l’delS21 prima della fine di questo 2020 ma comunque il lancio della serie si concretizzerebbe negli ultimi giorni di gennaio per poi essere commercializzate dal 5 febbraio. La pianificazione sarebbe comunque anticipata rispetto alla solita pianificazione del brand, considerando che il ...

Corriere : A Milano c'è poco tempo per invertire la rotta - borghi_claudio : @FPanunzi Uh che bello, quindi abbiamo accertato che la causa della pioggia sono le nuvole quindi è inutile l'ombre… - fattoquotidiano : LICENZIAMENTI La guerra per superare il blocco è già partita: in testa c'è Confindustria [di @cdifoggia] #edicola… - festinalente3 : RT @mat_brandi: Fate sto #Lockdown2, su. Risparmiateci sta buffonata del 'non vorremmo ma con questi numeri...'. Non fate finta di non aver… - atimo13 : RT @mat_brandi: Fate sto #Lockdown2, su. Risparmiateci sta buffonata del 'non vorremmo ma con questi numeri...'. Non fate finta di non aver… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è già s.Oliver implementa Centric PLM™ con grande rapidità e agilità Fortune Italia