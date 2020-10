Carmen Russo è Sophia Loren – VIDEO – Tale e Quale Show 2020 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Carmen Russo è Sophia Loren nella quinta puntata di Tale e Quale Show 2020. Durante le prove, la Showgirl ha avuto parecchie difficoltà ad interpretare la diva napoletana. “Forse perchè ho degli ostacoli nel mio tragitto, che mi ostacolano”, dice alla coach durante gli incontri. La settimana scorsa invece l’abbiamo vista nei panni di Raffaella Carrà. Carmen Russo è Sophia Loren e interpreta You wanna be americano (Tu vuò fa’ l’americano) del 56. Una hit del passato che l’attrice ha interpretato anche nel film La baia di Napoli di quattro anni più tardi. Come sarà andata la ... Leggi su giornal (Di venerdì 16 ottobre 2020)nella quinta puntata di. Durante le prove, lagirl ha avuto parecchie difficoltà ad interpretare la diva napoletana. “Forse perchè ho degli ostacoli nel mio tragitto, che mi ostacolano”, dice alla coach durante gli incontri. La settimana scorsa invece l’abbiamo vista nei panni di Raffaella Carrà.e interpreta You wanna be americano (Tu vuò fa’ l’americano) del 56. Una hit del passato che l’attrice ha interpretato anche nel film La baia di Napoli di quattro anni più tardi. Come sarà andata la ...

Questa sera nel corso della quinta puntata di Tale e Quale Show di venerdì 16 ottobre 2020 Carmen Russo imita Sofia Loren cantando Tu vuo’ fa l’americano di Renato Carosone. Subito sotto trovate il ...

