Appuntamenti e scadenze del 16 ottobre 2020 (Di venerdì 16 ottobre 2020) (Teleborsa) – Lunedì 12/10/2020Appuntamenti: Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale – Meeting annuale 2020 – Il Meeting annuale IMF World Bank Annual Meetings 2020, si svolge in modalità virtuale. Partecipa Christine Lagarde (fino a domenica 18/10/2020) Meeting annuale IIF 2020 – Il Meeting annuale dell’Institute of International Finance sarà in streaming. Sarà focalizzato sulla finanza sostenibile, la finanza digitale e l’innovazione, le prospettive normative globali e le prospettive economiche nei mercati sviluppati ed emergenti. Parteciperanno CEO/Presidenti, politici, innovatori e regolatori che offriranno prospettive sull’economia globale e il futuro del settore dei servizi finanziari (fino a ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 16 ottobre 2020) (Teleborsa) – Lunedì 12/10/: Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale – Meeting annuale– Il Meeting annuale IMF World Bank Annual Meetings, si svolge in modalità virtuale. Partecipa Christine Lagarde (fino a domenica 18/10/) Meeting annuale IIF– Il Meeting annuale dell’Institute of International Finance sarà in streaming. Sarà focalizzato sulla finanza sostenibile, la finanza digitale e l’innovazione, le prospettive normative globali e le prospettive economiche nei mercati sviluppati ed emergenti. Parteciperanno CEO/Presidenti, politici, innovatori e regolatori che offriranno prospettive sull’economia globale e il futuro del settore dei servizi finanziari (fino a ...

Sabry09439578 : @PaolaSimonin Io scrivo ogni cosa, qualsiasi appunto, appuntamenti, scadenze se no dimentico, la password no?? - bizcommunityit : SPECIALE scadenze fiscali ottobre 2020: quali i prossimi appuntamenti? (VIDEO) #scadenzefiscali - melinacugliari : RT @moneypuntoit: ?? SPECIALE scadenze fiscali ottobre 2020: quali i prossimi appuntamenti? (VIDEO) ?? - melinacugliari : RT @moneypuntoit: Quali sono i prossimi appuntamenti in vista per le scadenze fiscali? A quando sono rimandati gli adempimenti prorogati da… - moneypuntoit : ?? SPECIALE scadenze fiscali ottobre 2020: quali i prossimi appuntamenti? (VIDEO) ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Appuntamenti scadenze Appuntamenti e scadenze del 16 ottobre 2020 QuiFinanza Paesaggi del Corpo, quarto appuntamento con il Festival Internazionale di Danza Contemporanea

Si riaccendono i riflettori del Festival Internazionale di Danza Contemporanea Paesaggi del Corpo a Velletri, dopo l'ultimo appuntamento del 4 ottobre scorso. Al Teatro Artemisio Gian Maria Volontè du ...

Scadenze fiscali di Ottobre, tra REm, acconti e 730 integrativo

Fra le scadenze fiscali di ottobre la nuova omanda di REm, gli acconti delle Partite IVA e il 730 integrativo, slitta al 2 novembre il 770.

Si riaccendono i riflettori del Festival Internazionale di Danza Contemporanea Paesaggi del Corpo a Velletri, dopo l'ultimo appuntamento del 4 ottobre scorso. Al Teatro Artemisio Gian Maria Volontè du ...Fra le scadenze fiscali di ottobre la nuova omanda di REm, gli acconti delle Partite IVA e il 730 integrativo, slitta al 2 novembre il 770.