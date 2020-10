“Un dito medio per tutti quelli che non mettono la mascherina”: a Berlino è polemica per un manifesto contro i No Mask. Il sindaco della capitale tedesca: “Imbarazzante” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Covid, dito medio ai No Mask: polemica a Berlino per un manifesto È polemica a Berlino per un manifesto apparso su diversi quotidiani e diventata in breve tempo virale sui social in cui è ritratta un’anziana signora che mostra il dito medio ai No Mask e a tutti coloro che sottovalutano l’epidemia di Covid. La campagna, dal titolo “Un dito medio per tutti quelli che non mettono la mascherina: noi rispettiamo le regole per il Coronavirus”, è stata ideata da Visit Berlin, portale ufficiale dell’ente del turismo della ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 ottobre 2020) Covid,ai Noper unper unapparso su diversi quotidiani e diventata in breve tempo virale sui social in cui è ritratta un’anziana signora che mostra ilai Noe acoloro che sottovalutano l’epidemia di Covid. La campagna, dal titolo “Unperche nonla mascherina: noi rispettiamo le regole per il Coronavirus”, è stata ideata da Visit Berlin, portale ufficiale dell’ente del turismo...

PersempreNadia : @GiusGiuliani È illibata... nessuno l'avrà toccata neanche con un dito. ?? - eugygimnz : RT @iamiikaz: La vita è di Can e decide lui per sé, ma un altro progetto con una persona che non ha mosso un dito per salvare il salvabile… - toniodemaria : RT @aforista_l: Amputare un dito oggi, o un piede tra una settimana, o una gamba tra un mese. Questo è il problema. - Rossana50188157 : RT @aforista_l: Amputare un dito oggi, o un piede tra una settimana, o una gamba tra un mese. Questo è il problema. - itsbacc : ti guardano fare senza muovere un dito e poi ti giudicano quando hai finito, ok campioni -

Ultime Notizie dalla rete : “Un dito Odolo - Infortunio sul lavoro Valle Sabbia News