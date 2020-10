Ultrà Juve: Agnelli, incontro con Dominello mai avvenuto (Di giovedì 15 ottobre 2020) ANSA, - TORINO, 15 OTT - L'azionista Marco Bava ha riaperto la questione 'Ndrangheta con una domanda sul presunto incontro tra Agnelli e la famiglia Dominello. "Non è mai avvenuto. È il contenuto, ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 15 ottobre 2020) ANSA, - TORINO, 15 OTT - L'azionista Marco Bava ha riaperto la questione 'Ndrangheta con una domanda sul presuntotrae la famiglia. "Non è mai. È il contenuto, ...

ALifeForJ : @RobTomaiuolo @TafuroMichele @sscnapoli Se una roba così l'avesse fatta la Juve, sarebbe stata massacrata mediatica… - Adri_JUVE : RT @antoniofelix77: @SalvioEspo Napoli è quella bellissima realtà in cui per una partita di calcio scendono in campo attori, modelle, soubr… - alebaldo78 : @realvarriale @sscnapoli Ma voi(si voi perché lei è un ultrà non un giornalista imparziale come il suo ruolo lo ric… - Andrea62185428 : @alfonso2mila @ZZiliani Ma controcorrente cosa che attaccare la Juve è una moda. Anche il vicepresidente di Rai spo… - Tanino98690526 : @PinoVaccaro77 Non è la prima giornalista che sono dei tifosi ultrà, esempio, Paolo ziliani, pistocchi, duplicato,… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultrà Juve Ultrà Juve: Agnelli, incontro con Dominello mai avvenuto - Piemonte Agenzia ANSA