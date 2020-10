Tu si que vales | è morta Veronica Franco a soli 19 anni

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Èa 19, la giovane cantante che aveva incantato il pubblico di Tu si quesulle note di ‘Hallelujah'. In sedia a rotelle sul palco, aveva commesso l'intera giuria, scoppiata in lacrime dopo la sua emozionante esibizione. Si era portata a casa quattro ‘sì' e una standing ovation da parte del pubblico.non ce l'ha fatta. Soffriva di leucemia e dal 2018 era sottoposta ad una serie di cure e terapie che le avrebbero causato una serie di complicazioni neurologiche. Lascia la sua famiglia, i genitori e la sorella Michela, donatrice per il suo trapianto di midollo. VOddera annuncia la scomparsa diFra i primi ad annunciare pubblicamente la scomparsa ...