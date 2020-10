Toscana | nasce il primo «smart working village» d’Italia

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Non rinunciare al proprio lavoro ma gestirlo in modo nuovo, lontano dal caos della grande città, realizzando il sogno di vivere, almeno per un periodo, magari in un piccolo borgo rurale, «uno dei Borghi più belli d’Italia». Facile a dirsi. «L’Italia è piena di borghi abbandonati da salvare» ha detto l’Architetto Stefano Boeri riferendosi all’opportunità di invertire la tendenza dello spopolamento grazie allo smart working (da una stima del Politecnico sono circa 6000 i Comuni a rischio svuotamento, in quelle che a livello istituzionale sono state definite «aree interne»: ricche di patrimonio naturalistico, agricolo, culturale, ma sempre più povere di servizi).