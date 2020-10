Tiziano Ferro: “Ero un alcolista, volevo morire. Bevevo da solo per non pensare al dolore e alla tristezza” (Di giovedì 15 ottobre 2020) La confessione di Tiziano Ferro: “Ero un alcolista” “Bevevo quasi sempre da solo, l’alcol mi dava la forza di non pensare al dolore e alla tristezza, ma mi portava a voler morire sempre più spesso”. Tiziano Ferro si confessa sulle pagine di 7 – Corriere della Sera, in uscita venerdì 16 ottobre. “Una sera la band mi convinse a bere. – ha raccontato il cantautore in una lettera – E da lì non mi sono fermato più. Ho perso occasioni e amici. Io ero un alcolista! L’alcolismo ti guarda appassire in solitudine, mentre sorridi di fronte a tutti”. E ancora: “alcolista, bulimico, ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 ottobre 2020) La confessione di: “Ero un” “quasi sempre da, l’alcol mi dava la forza di nonaltristezza, ma mi portava a volersempre più spesso”.si confessa sulle pagine di 7 – Corriere della Sera, in uscita venerdì 16 ottobre. “Una sera la band mi convinse a bere. – ha raccontato il cantautore in una lettera – E da lì non mi sono fermato più. Ho perso occasioni e amici. Io ero un! L’alcolismo ti guarda appassire in solitudine, mentre sorridi di fronte a tutti”. E ancora: “, bulimico, ...

