PS5 ha un design più economico rispetto a Xbox Series X | ' una filosofia in stile Toyota' per Digital Foundry

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Poco tempo fa, Sony ha pubblicato l'interessante video teardown di PS5 eha deciso di analizzare quanto mostrato arrivando a delle interessanti conclusioni. Come avrete visto, il filmato del gigante giapponese ci ha fornito uno sguardo alle componenti di PS5 e secondo la redazione britannica ildella console di Sony èa quello diX.Nello specifico, per quanto riguarda CPU, memoria e, soprattutto, la motherboard, PS5 ha "una configurazione decisamente; sempliceX", stando alle parole di Richard Ledbetter di DF. Questo perché Sony avrebbe puntato a una riduzione dei costi per la ...